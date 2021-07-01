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Terör örgütü YPG/PKK'dan sızma girişimi!
Dünya Terör örgütü YPG/PKK'dan sızma girişimi!
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK'dan sızma girişimi!

Terör örgütü YPG/PKK’nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi, Suriye Milli Ordusu askerlerince püskürtüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 00:57:00 -
Terör örgütü YPG/PKK'dan sızma girişimi!

Terör örgütü YPG/PKK’nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince püskürtüldü.

YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad ilçe merkezinin batı kırsalında Barış Pınarı Harekatı alanı dışındaki Merdüd, Alve ve Hefiyye Salem köyleri üzerinden SMO askerlerinin bulunduğu cephe hattının yakınındaki Hırbet Faras köyüne sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine SMO askerleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı.

Şiddetli çatışmaların çıktığı bölgede, SMO askerleri terör örgütünün sızma girişimlerini engelledi.

Tel Abayd ilçesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Ekim 2019’da düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütü YPG/PKK’dan arındırıldı.

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