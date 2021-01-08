Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı ilçesinde Esed rejimi güçlerini yeniden kuşattı

Terör örgütü YPG / PKK, bir süredir gerilimin yaşandığı Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde Beşar Esad rejimine ait bir askeri bölgeyi bir kez daha kuşattı.

Kamışlı ilçesini işgal eden YPG / PKK'lı teröristler ile 28 Aralık 2020'de ateşlenen Esad rejim güçleri ile Rusya'nın iki kez müdahale edip sakinleştirdiği gerilim 24 saat geçmeden yeniden tırmandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa kasabasının rejim güçlerine devredilmesi için baskılara maruz kalan YPG / PKK, dün akşam bir kez daha Haseke ili Kamışlı il merkezinde bulunan "Güvenlik Meydanı" olarak bilinen askeri bölgeyi bir kez daha kuşattı. kırmak.

Terör örgütü askeri bölgeye giden yolları kapatırken Esad rejimi, Kamışlı Havalimanı'na silah ve mühimmat sevk ederek Haseke vilayetinin bazı bölgelerinde bütün unsurlarını güçlendirdi.

Yaklaşık 2 hafta süren gerginliğe iki kez müdahale ederek tarafları uzlaştıran Rusya'nın yeniden devreye girmesi bekleniyor.

Terör örgütü YPG / PKK, taraflar arasındaki gerginliği ateşleyerek Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa kasabasını rejim güçlerine devretmesi için bir süredir baskıya maruz kaldı. Terör örgütü bu baskılara ilk olarak 28 Aralık 2020'de Kamışlı ilçesinde Esad rejim güçlerinin bazı üyelerini gözaltına alarak cevap verdi.

Rejim mensuplarının serbest bırakılmaması üzerine ilçede rejime bağlı güvenlik güçleri de bazı örgüt üyelerini gözaltına aldı. Aynı gün Rusya'nın müdahalesiyle gerginlik hafifledi ve tutukluların serbest bırakılması 3 Ocak'ta yeniden tırmandı.

Terör örgütü, biri Kamışlı'nın merkezinde olmak üzere birkaç rejim unsurunu gözaltına alınca, rejimin güvenlik güçleri de karşılığında bazı örgüt üyelerini tuttu.

YPG / PKK'nın Esad rejiminin "Güvenlik Meydanı" bölgesine 3 gün süreyle uyguladığı kuşatma, önceki gece Rusya'nın müdahalesiyle sona ermesine rağmen, dün akşam taraflar arasındaki gerilim yeniden başladı. Terör örgütünün rejime ait askeri bölgeye yönelik ablukası devam ediyor.

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken Esad rejimi şehir merkezindeki Kevkep Dağı'nı, "Güvenlik Meydanı" bölgesini ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde rejime ait bir havaalanı, bir askeri tugay ve bir "Güvenlik Meydanı" alanı var. Haseke vilayetindeki bazı devlet kurumları da Esad rejimi tarafından işletiliyor.