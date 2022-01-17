Terör örgütü YPG/PKK, ağababalarına böyle ağladı! "Türk devleti 15 günde..."

YENİ AKİT / ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’de işgal ettiği topraklarda terör faaliyetlerine devam eden YPG/PKK’lı teröristlere yönelik operasyonları devam ederken terör örgütünden 15 günlük bilanço açıklaması geldi.

Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları ile ağır darbeler alan terör örgütü YPG/PKK son 15 günün bilançosunu açıklayarak ağlamaya başladı. PKK’nın medya organları aracılığıyla yapılan açıklamada, “Demokratik Suriye Güçleri (QSD) eski adıyla YPG, Türk devleti Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük operasyonlarının 15 günlük bilançosunu açıkladı. Türk devleti ve muhalifler geçtiğimiz yıl Kuzey ve Doğu Suriye’de, 2022 yılının ilk 15 gününde de operasyonlarına devam etti. Uluslararası sessizlikten faydalanan Türk devleti, bu 15 gün içinde Şehba, Minbic, Kobanê, Eyn Îsa, Til Temir, M4 Karayolu ve Dirbêsiyê’ye operasyon düzenledi. Türk devleti ve muhalifler, Kuzey ve Doğu Suriye’ye, en az 225 operasyon düzenlendi.” şeklindeki ifadeleriyle ağlamaya devam etti.