Terör örgütü YPG'den ABD'ye çağrı: Bizi Türkiye'den koruyun

Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani, Fırat'ın doğusuna girmeleri halinde savunmaya geçeceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın kuzeydoğusunda birkaç gün içinde harekâta başlanacağını ilan etmesi sonrası terör örgütü YPG'de ilk açıklamayı Kobani yaptı.

Teröristlerden DAEŞ bahanesi

Terör örgütü YPG'nin elebaşlarından olan Kobani, El Mayadin televizyonuna ve Reuters haber ajansına konuştu.

Washington'ın Türkiye'nin harekatını önlemek için ciddi girişimlerde bulunduğunu, ama Amerikan çabalarının daha da artırılması gerektiğini öne süren Kobani, Türkiye'nin harekatı yüzünden DAEŞ'le savaşamayacaklarını ve Suriye'nin doğusunda yeniden güçleneceğini iddia etti.