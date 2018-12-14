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Terör örgütü YPG'den ABD'ye çağrı: Bizi Türkiye'den koruyun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını duyurmasının ardından, terör örgütü YPG'den ABD'ye çağrı geldi.

14 Aralık 2018 Cuma 22:05
Terör örgütü YPG'den ABD'ye çağrı: Bizi Türkiye'den koruyun

Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani, Fırat'ın doğusuna girmeleri halinde savunmaya geçeceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın kuzeydoğusunda birkaç gün içinde harekâta başlanacağını ilan etmesi sonrası terör örgütü YPG'de ilk açıklamayı Kobani yaptı.

Teröristlerden DAEŞ bahanesi

Terör örgütü YPG'nin elebaşlarından olan Kobani, El Mayadin televizyonuna ve Reuters haber ajansına konuştu.

Washington'ın Türkiye'nin harekatını önlemek için ciddi girişimlerde bulunduğunu, ama Amerikan çabalarının daha da artırılması gerektiğini öne süren Kobani, Türkiye'nin harekatı yüzünden DAEŞ'le savaşamayacaklarını ve Suriye'nin doğusunda yeniden güçleneceğini iddia etti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 22:05
  1. Mazlum Kobani
  2. terör örgütü YPG
  3. ABD
  4. Fırat'ın doğusuna operasyon

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