Terör örgütü YPG, Tel Rıfat’dan Marea'ya saldırdı

YPG/PKK, Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, Marea’ya taciz atışları yaptı.

Örgütün, uzun namlulu silahlarla yaptığı atışlar nedeniyle ÖSO mensuplarından 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Marea’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

3 YILDIR İŞGAL ALTINDA

Türkiye sınırına 20 kilometre uzakta yer alan Marea’nın doğusu, güneyi ve batısı 2015’ten bu yana terör örgütünün işgalinde bulunuyor.

Gün aşırı taciz atışlarının yapıldığı Marea'da Türkiye tarafından sağlanan huzur bozulmaya çalışılıyor. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Marea, terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor.