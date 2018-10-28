0553 313 94 23
impression

Terör örgütü YPG, Tel Rıfat’dan Marea'ya saldırdı

YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki ÖSO hedeflerini taciz etmesi üzerine çatışma yaşandı. Örgütün, uzun namlulu silahlarla yaptığı atışlar sebebiyle 3 ÖSO mensubu öldü, 5'i yaralandı.

28 Ekim 2018 Pazar 15:59
Terör örgütü YPG, Tel Rıfat’dan Marea'ya saldırdı

YPG/PKK, Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, Marea’ya taciz atışları yaptı.

Örgütün, uzun namlulu silahlarla yaptığı atışlar nedeniyle ÖSO mensuplarından 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Marea’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

3 YILDIR İŞGAL ALTINDA

Türkiye sınırına 20 kilometre uzakta yer alan Marea’nın doğusu, güneyi ve batısı 2015’ten bu yana terör örgütünün işgalinde bulunuyor.

Gün aşırı taciz atışlarının yapıldığı Marea'da Türkiye tarafından sağlanan huzur bozulmaya çalışılıyor. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Marea, terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:59
  1. terör
  2. ypg
  3. pkk
  4. saldırı
  5. öso
  6. marea

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı 150’de takılı kaldı
    1. Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı..
    2. Mutlu evlilik kadınlar için gelecek..
    3. Arnavutköy'de kapkaç dehşeti
    4. Anderson Talisca fırtınası dinmiyor!..
    5. Brezilya’da seçim öncesi silahlı..
    6. ABD Büyükelçiliği'nden Başkan..
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    8. Sokakta yürürken kamyonetin altında..
    9. Amerika'dan Erdoğan'a Türkçe yanıt!
    10. Suriye'deki Türkmenler, Irak'a geri..
    11. Zeytinburnu'nda sokakta yürürken..
    12. İran’dan ABD’ye karşı hamle! Bunu ilk..
    13. Giresun'da denize düşen 17 yaşındaki..
    14. Bursa'da traktör faciası! Feci şekilde..
    15. Ameliyat korkunuz varsa...
    16. Ankara’daki vahşetin zanlısı enselendi!
    17. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 1..
    18. Terör örgütü YPG, Tel Rıfat’dan..
    19. İngilizler, suçu Karius'da buldu!
    20. Taziyeden dönen ağabey-kardeşi vurdular
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”