Terör örgütü YPG, Tel Rıfat’dan Marea'ya saldırdı
YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki ÖSO hedeflerini taciz etmesi üzerine çatışma yaşandı. Örgütün, uzun namlulu silahlarla yaptığı atışlar sebebiyle 3 ÖSO mensubu öldü, 5'i yaralandı.28 Ekim 2018 Pazar 15:59
YPG/PKK, Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, Marea’ya taciz atışları yaptı.
Örgütün, uzun namlulu silahlarla yaptığı atışlar nedeniyle ÖSO mensuplarından 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar Marea’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
3 YILDIR İŞGAL ALTINDA
Türkiye sınırına 20 kilometre uzakta yer alan Marea’nın doğusu, güneyi ve batısı 2015’ten bu yana terör örgütünün işgalinde bulunuyor.
Gün aşırı taciz atışlarının yapıldığı Marea'da Türkiye tarafından sağlanan huzur bozulmaya çalışılıyor. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Marea, terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor.
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