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Terör örgütü YPG bir kenti daha aldı!

Terör örgütü YPG/PKK, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları yardımıyla Deyrizor'un Şiife beldesini DAEŞ'ten aldı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:22
Terör örgütü YPG bir kenti daha aldı!

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun yardımıyla Şiife beldesini terör örgütü DAEŞ'ten aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, son bir haftadır ABD öncülüğündeki koalisyonun hava şemsiyesinde saldırılarını yoğunlaştırdığı Deyrizor'un Şiife beldesini ele geçirdi.

DAEŞ'in Irak sınırındaki Deyrizor'da elinde yalnızca Süse ve Bagoz beldeleri kaldı.

Deyrizor'da son durum

YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti. ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DAEŞ'in son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten 2 gün sonra Buhatir belde merkezini 26 Aralık 2018'de ele geçirmişti.

DAEŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Şiife, Süse ve Bagoz beldelerinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:22
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