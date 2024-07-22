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Gündem Terör örgütü yandaşları Mersin'de ortaya çıktı! Bakan Tunç 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
Gündem

Terör örgütü yandaşları Mersin'de ortaya çıktı! Bakan Tunç 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-22 20:30:00 -
Terör örgütü yandaşları Mersin'de ortaya çıktı! Bakan Tunç 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve slogan atılması olayı hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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