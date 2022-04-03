Terör örgütü üyelerini tedavi etmekten hapis cezası almıştı! O hekim görevden nihayet uzaklaştırıldı

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PKK terör örgütü üyelerini tedavi ettiği gerekçesi ile 4 yıl 2 ay hapse mahkum edilen Şırnak Tabip Odası Başkanı Dr. Serdar Küni'nin aile hekimliği sözleşmesi, Şırnak Valiliği tarafından askıya alındı.

Türkiye İnsan Hakları Merkezi (TİHV) Cizre Referans Merkezi başvuru hekimi Dr. Küni, 19 Ekim 2016’da "örgüt üyesi" kişileri tedavi ettiği ve örgüt üyesi olduğu gerekçesi ile tutuklanmış, 24 Nisan 2017’de tahliye olmuştu.

Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Dr. Küni’nin "örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti. Bu karar, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu ve 25 Nisan 2018’de dosya yerel mahkemece yeniden görülmeye başlandı.

Görevinden uzaklaştırıldı

Şırnak Valiliği, Yargıtay aşamasında olan dava gerekçesi ile Dr. Küni'nin aile hekimliği sözleşmesini feshederek görevden uzaklaştırdı.

Günlerce grev yaparak hastalarını terk edip meydanlarda "hak" arayanlardan Dr. Küni, hakkındaki karardan sonra hastalarını hatırladı. Görevinden uzaklaştırılmasına Twitter hesabından cevap veren Dr. Küni, "Ne bu halkı yiğit hekimlerinden ne de halka hizmeti düstur edinmiş hekimleri halka hizmetten alıkoyabilirsiniz." dedi.

Hakkındaki hapis cezasını Yargıtay aşamasında olan Dr. Serdar Küni, şöyle devam etti:

İnsan hayatının güvencesi olan hekimlere karşı takınılan tavrı kabul etmiyor, şahsım üzerinden yürütülen ve özünde siyasi yapılanmaların temel sağlık hakkını zedelemesi tutumunu şiddetle kınıyorum.

Henüz Yargıtay aşamasında olan, safsatadan ibaret bir dosya gerekçe gösterilerek, beni ve daha da önemlisi hastalarımı mağdur edecek şekilde Aile Hekimliği Sözleşmem, Şırnak Valiliği tarafından askıya alınmıştır.

Konuyla ilgili hukuki tüm yollara başvurulacağını ve bu haksız, hukuksuz yaklaşım karşısında her zaman olduğu gibi kararlı bir şekilde duracağımı bildirmek isterim.