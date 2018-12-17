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Terör örgütü üç buçuk atıyor! TSK'nın korkusundan Rasulayn'ı brandayla kapattılar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan, PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'de teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA ve SİHA'lardan kaçmak için, caddelerin üstüne branda gererek tedbir aldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:03
Terör örgütü üç buçuk atıyor! TSK'nın korkusundan Rasulayn'ı brandayla kapattılar

Türkiye- Suriye sınırında hareketlilik bitmiyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'de teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait İHA ve SİHA'lardan kaçmak için caddeleri brandayla kapattı. PKK/PYD'li teröristler, ilçe genelinde topladıkları brandaları Rasulayn'ın merkezine getirdi. Teröristler, ilçe merkezinde yoğun olarak kullandıkları caddenin üstünü brandalarla tamamen kapatarak bölgeyi kamufle etmeye çalıştı.

Türk ve ABD zırhlıları devriye atıyor

DHA'da yer alan habere göre her noktasında hareketliliğin hakim olduğu Suriye'nin Münbiç sınırında da ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/PYD mensupları birbirlerini 24 saat eli tetikte takip ediyor. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'nın iki yakasında ÖSO güçleri ile terör örgütü PKK/PYD mensupları karşılıklı olarak nöbet tutuyor. Birbirlerine birkaç yüz metre uzaklıktaki ÖSO güçleri ile çatılarını kum torbalarıyla güçlendirdikleri binalarda bulunan teröristler arasındaki bölgede, TSK ve ABD'li askerler zırhlı araçlarla devriye görevi yapıyor.

ABD helikopterleri terör mevzilerinin üzerinde

Ancak, zaman zaman ABD'ye ait helikopterler de bölgede devriye faaliyeti yürütüyor. ABD askerlerine ait 2 helikopterin terör örgütü PKK/PYD'ye ait siper ve mevzilerin üzerindeki alçak uçuşu da DHA ekibi tarafından görüntülendi. Sacu Çayı kıyısında eli tetikte görev yapan ÖSO üyeleri, yeni mevzi ve siper kazan teröristlerin zaman zaman kendilerine yönelik yaptığı saldırı ve tacizleri anında karşılık vererek püskürttüklerini söylerken, bir an önce Fırat'ın doğusu ve Menbiç'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılacak harekâtta yer almak istediklerini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:03
  1. Şanlıurfa
  2. Suriye
  3. Rasulayn
  4. PKK
  5. TSK
  6. Rasulay'nı brandalarla kapattılar
  7. Terörle Mücadele

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