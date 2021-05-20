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Gündem Terör örgütü TKP/ML operasyonunda aranıyordu! Enselendi
Gündem

Terör örgütü TKP/ML operasyonunda aranıyordu! Enselendi

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında firari olan şüpheli İsmail T, enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:41:00 -
Terör örgütü TKP/ML operasyonunda aranıyordu! Enselendi

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında firari olan şüpheli İsmail T, Erzincan'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrasında, dün 6 ilçede 8 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalar çerçevesinde, firari şüpheli İsmail T. ise Erzincan'da yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 kalaşnikof tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 18 yedek şarjör, 1 askeri kamuflaj, 1 telsiz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin AK Parti Pendik İlçe Başkanlığı binası çevresinde keşif yaptıkları ve yakınına el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktıkları belirlendi.

Ayrıca, şüphelilerden Arzu Ö.'nün örgütün sözde kırsal alan sorumlusu, Ünal Y.'nin silahlı yapılanma sorumlusu ve keskin nişancı olduğu, diğer 6 kişinin ise eylemi gerçekleştirecek grupta yer aldığı tespit edildi.

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