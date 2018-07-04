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Terör örgütü sevicisi Kati Piri: Türkiye ile müzakereleri askıya alın

Avrupa Parlamentosu (AP) yine Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakarelerinin askıya alınmasını talep etmeye hazırlanıyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:33
Terör örgütü sevicisi Kati Piri: Türkiye ile müzakereleri askıya alın

Avrupa Parlamentosu (AP) yine Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakarelerinin askıya alınmasını talep etmeye hazırlanıyor.

AP'nin Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, 24 Haziran seçimlerini ve seçimler sonrası Türkiye-AB ilişkilerini DW Türkçe'den Kayhan Karaca'ya değerlendirdi.

'GELECEK 5 YIL MÜZAKERE OLMAZ'

''Biz, AP olarak, geçen yıl Venedik Komisyonu’nun raporunun ardından, son anayasa değişikliğinin olduğu gibi hayata geçirilmesi halinde Türkiye’nin AB'ye katılım müzakerelerinin formel biçimde askıya alınması çağrısında bulunacağımızı söylemiştik'' hatırlatması yapan Piri, ''Ne yazık ki o noktaya gelmiş bulunuyoruz. AP’nin tutumu değişmedi. Ne yazık ki Türk hükümeti de hiçbir değişiklik yapmadı. Bu şartlarda ve en azından gelecek 5 yıl süresince üyelik müzakerelerinin devam edebileceği hayalini bırakmak gerekiyor'' dedi.

'KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI'

''Bizim açımızdan kırmızı çizgi aşıldı. Bu yılki Türkiye raporunda müzakerelerin kesin olarak askıya alınması çağrısında bulunacağız'' diye devam eden Hollandalı parlamenter, yargı bağımsızlığı ve parlamentonun yasama-denetleme gücü kalmadığına dikkat çekerek şu vurguyu yaptı:

'BU ŞEKİLDE HİÇBİR YERE GİTMEZ'

''Bu anayasa yürürlükte kaldıkça ve Türkiye’de temel haklar, insan hakları, azınlık hakları konusunda mevcut şartlar devam ettikçe, dürüst olmalı ve ilişkimizin bu şekilde hiçbir yere gidemeyeceğini görmeliyiz''

GÜMRÜK BİRLİĞİ NİYE GÜNCELLENMİYOR?

DW Türkçe muhabiri ''AB ülkeleri, Türkiye'nin üyeliğine karşılar, tamam. Fakat neden Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istemiyorlar? Neden örneğin Almanya bloke ediyor? Gümrük Birliği'ni güncellemek Türkiye’yi AB’nin yanında tutmak için iyi bir yol değil mi'' sorusunu yöneltti.

Piri'den şu cevap geldi:

''Tabii. Şahsen ilke olarak gümrük birliğinin güncellenmesine karşı değilim. Fakat güncelleme Başkan Erdoğan’ın baskılarına karşı bir siyasi hediye olarak görülmemeli. Berlin’in son aylarda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlamaya yanaşmaması da buradan kaynaklanıyor sanırım.''

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:33
  1. Avrupa Parlamentosu
  2. Kati Piri

YORUM YAZ

  • cihadcihad1 sa önce
    yakında bu parlementodan ekmek yok onlarada ondandır dertleri tabi bizde boş durmayıp terörist avlayıp uyuşturucularını yok ediyoruz zaten bizim avrupaya ihtiyacımız yokki varsa avrupanın var.
  • HarunHarun1 sa önce
    Bence fazla naz asik usandirir deyip artik bu ise bir son verilmeli turkiye kendine yeni pazarlar arayip avrupa mallarininda turkiyeye girisini imkansiz hale getirmeli
  • NezirNezir1 sa önce
    Bir tuzaktan öbürüne koşup duruyorlar, oy çalma tutmadı.ÖCÜ VAR, bu sözü eskiden her çocuk bilirdi ama zavallı çocuklar öcünün nasıl bir şey olduğunu bilmeden bu yalana inanırdı.O devir kapandı şimdi OY ÇALIYORLAR. Nasıl çalınıyor mesnedi, delili emaresi yok, çalınıyor işte tıpkı öcü misali,bu yalana asla kendisi de inanmıyor, peki Türkiye’de oy çalınmıyormu bana göre çalınıyor, nasıl çalınıyor mesela “OY ÇALIYORLAR” yalanı ve algısıyla saf insanlar kandırılarak oyları çalınıyor. Bana falan telefon etti, falan filan olmuş, şeklinde oy çalınıyor,kesin sayıları bilinmemekle çoğunluğu kriptolardan oluşan ve belki yüzbinlerce şahsiyetsiz, karaktersiz sokaklarda,belediye otobüslerinde kıyıda köşede sosyal medyada akla hayale gelmeyen algı operasyonlarıyla bazen insanlara saldırarak saf ve temiz kalpli insanlarımızın oylarını çalıyorlar, bunları çoğaltmak mümkündür. Her insan Ak Partiyi kafasında bir tahlil etsin oy çalmak Ak Partiye yakışırmı, EY OY ÇALIYORLAR DİYEREK OYLARI ÇALAN OY HIRSIZLARI EĞER İNSANLARDAN UTANMIYORSANIZ KENDİ KENDİNİZDEN UNATININ, GERÇEKTEN SEVİYENİZ ÇOCUK SEVİYESİ ALTINA DÜŞTÜ, LÜTFEN BİRAZCIK UTANIN VE BU SEVİYESİZLİĞİN SİZE UZUN VADEDE BİR GETİRİSİ OLMADIĞINI GÖRÜP VAZGEÇİP, DÜZGÜN İNSANLAR OLUN.KISA VADEDE BU OYLARI BÖYLE MERT OLMAYAN YÖNTEMLERLE ÇALABİLİRSİNİZ AMA BİR DAHA SEÇİM OLMAYACAKMI İŞTE O ZAMAN BU OY HIRSIZLIĞI ZARARINIZA OLACAKTIR. ESKİDEN NE DERLERDİ,İMEFECİ (IMF)TAYYİP,İSRAİL,ABD YANDAŞI, VATANI SATTI, BU YALANLARI BU SEÇİMDE NİYE KULLANAMADINIZ.ÇÜNKÜ YASSI OLUNCA YALANCININ MUMU SÖNER.BU GÜN YAPTIKLARINIZ SİZİ YARIN ÇOK DAHA KÜÇÜLTECEKTİR.
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    AVRUPANIN TAAAA...... ULAN AVRUPAYA GİRMEK İSTEYEN KİM. BUNU ANLAMAK ZOR DEĞİL YAPIN BİR REFARANDUMGÖRÜN BAKALIM SONUCU.PKK TERÖR ÖRGÜTÜ AŞIĞI AVRUPADA ZATEN İŞİMİZ OLMASIN
  • GurbetçiGurbetçi1 sa önce
    Yapsınlar. Zaten batıyorlar.
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    AVRUPANIN TAAAA...... ULAN AVRUPAYA GİRMEK İSTEYEN KİM. BUNU ANLAMAK ZOR DEĞİL YAPIN BİR REFARANDUMGÖRÜN BAKALIM SONUCU.PKK TERÖR ÖRGÜTÜ AŞIĞI AVRUPADA ZATEN İŞİMİZ OLMASIN
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