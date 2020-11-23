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Medya Terör örgütü sempatizanı Mahsun Kırmızıgül halkı aşağıladı
Medya

Terör örgütü sempatizanı Mahsun Kırmızıgül halkı aşağıladı

Terör örgütlerine destek veren açıklamalarıyla gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milleti aşağıladı. Kırmızıgül'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:19:00 -
Terör örgütü sempatizanı Mahsun Kırmızıgül halkı aşağıladı

Terör örgütlerine yönelik sempatizan açıklamalarıyla tepkileri toplayan Mahsun Kırmızıgül bu sefer de sosyal medya hesabından milleti aşağılayan ifadeler kullandı.

Terör örgütünün katliamlarına ses çıkarmayıp TSK’nın PKK’ya yönelik operasyonlarını eleştirerek devleti ‘katil’ ilan eden Mahsun Kırmızıgül kirli siciline bir yenisini daha ekledi. Mahsun Kırmızıgül Twitter'dan yaptığı paylaşımda milleti aşağılayarak eleştirilerin hedefi oldu.

Halkı sapkın bir dille aşağıladı

Kırmızıgül yaptığı paylaşımda, "Masallarda prens prensesi öpünce uyanır. Oysa bizim milleti gelen öpüyor giden öpüyor inadına kimse uyanmıyor." ifadelerini kullandı.

Kendisine kirli sicili hatırlatılan Kırmızıgül'ün bu ifadelerine sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. 

Mahsun Kırmızıgül'ün kirli sicili

Provokasyon halay ekibinin başını çeken Mahsun Kırmızıgül daha önce de terör örgütlerine yönelik sempatizan açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Mahsun Kırmızıgül, DHKP-C sempatizanı Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in yaptığı açlık grevi sonrası ölmesiyle ilgili "Bir müzisyenin açlık grevinde ölmesi çok acı. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

‘New York’ta Beş Minare’ filmi ile FETÖ lideri Fetullah Gülen’in propagandasını yapan Kırmızıgül, ‘Güneşi Gördüm’ filmi ile eşcinsel sapkınlığı ‘masum’ bir yolla meşru göstermeye çalışmıştı.

Bu rezilliklerle kalmayan Kırmızıgül, ‘Vezir Parmağı’ filmi ile İslam dinini alaşağı ederek milletin dini değerlerine saldırmıştı.

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Yorumlar

Ötüken Birligi Partisi

Bu kani bozuk herifin tüm „eserlerine“ boykot veya yasak gelmeli. Bu ülkeyi ya sev ya terk et. Bu cograyfa TÜRKLERINDIR!!!
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Sen uyanmışsın ya.

Sen uyanmışsın ve kalitesiz müziklerinle, seviyesiz filmlerinle onyıllardır bu milletin sırtından yolunu buluyorsun ya. Sana yeter. Biz de senin gibilere uyandık.
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