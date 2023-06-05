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Gündem Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon! Enselendi
Gündem

Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon! Enselendi

Yeniakit Publisher
2023-06-05 19:08:00 -
Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon! Enselendi

Kilis'te silahlı terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, şüpheli F.M'nin geçmiş dönemde Suriye'de silahlı terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği, sonrasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ve faaliyetlerine devam etme arayışı içinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla enselendi.

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