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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG'dan kanlı saldırı! Resulayn'da ölü sayısı artıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nın Rasulayn'da düzenlediği saldırı sonucu ölü sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 12:25:00 -
Terör örgütü PKK/YPG'dan kanlı saldırı! Resulayn'da ölü sayısı artıyor

Suriye’nin Rasulayn ilçesinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 8'e yükseldiği, yaralı sayısının 19 olduğu bildirildi.

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Rasulayn ilçesinde pazar yerinde el yapımı patlayıcı patlattı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, patlamada 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere ölü sayısının 8'e yükseldiği, yaralı sayısının 19 olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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