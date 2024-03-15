Terör örgütü PKK'ya operasyon! 2 kişi tutuklandı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
B.B. ve Y.B. isimli şahısların evlerine düzenlenen baskında 5 adet cep telefonu, 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet örgütsel doküman, 2 adet kırmızı ve yeşil renk sprey kutusuna el konuldu.
Cezaevine gönderildiler
Gözaltına alınan B.B. ve Y.B. çıkarıldıkları mahkemece "örgüte üye olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.