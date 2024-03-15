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Yerel Terör örgütü PKK'ya operasyon! 2 kişi tutuklandı
Yerel

Terör örgütü PKK'ya operasyon! 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-03-15 23:40:00 -
Terör örgütü PKK'ya operasyon! 2 kişi tutuklandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

B.B. ve Y.B. isimli şahısların evlerine düzenlenen baskında 5 adet cep telefonu, 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet örgütsel doküman, 2 adet kırmızı ve yeşil renk sprey kutusuna el konuldu.

Cezaevine gönderildiler

Gözaltına alınan B.B. ve Y.B. çıkarıldıkları mahkemece "örgüte üye olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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