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Gündem Terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı
Gündem

Terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 21:27:00 -
Terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, Mehmet Şahin Y'nin örgüte finans desteği sağladığı belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet Şahin Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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