Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.