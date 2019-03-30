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Terör örgütü PKK’nın hafızası yok edildi

Akit’e konuşan üst düzey yetkililer terörle mücadelede PKK terör örgütünün de hafızasının yok edildiğini bildirdiler.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:21
Terör örgütü PKK’nın hafızası yok edildi

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Türkiye terörle mücadelede son 40 yılın zirvesine ulaştı. Akit’e konuşan üst düzey yetkililer terörle mücadelede emniyet güçleri arasındaki ayrılığın tamamen bittiğini, koordinasyonun 40 yılın en üst düzeyinde sağlandığını ve bu sayede sadece teröristlerin değil PKK terör örgütünün de hafızasının yok edildiğini bildirdiler.

PKK’nın yeni üst kadro kurması en az 5 sene sürer

Terörle mücadelenin artık örgüt üst kadrolarıyla mücadeleye dönüştüğünü belirten yetkililer, “Kendilerini örgüt lideri olarak konumlandıranlar panik yaşıyor. Şu anda aralarındaki görüşmeler azaldı. Birbirleriyle iletişim kuramıyorlar. En son yapılan Rıza Altun operasyonu sonrası neredeyse tamamı yeraltına çekilmek zorunda kaldı. Artık başlarını kolay kolay çıkaramazlar. Yeni üst kadrolar kurmaları ve hafıza tazelemeleri en az 5 sene sürer. Çünkü sadece teröristler etkisiz hale getirilmiyor, biriktirdikleri hafıza da yok ediliyor” dediler.

Terör örgütleriyle yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, daha sınırlara girmeden mücadele edildiğini söyleyen yetkililer, “Burada İHA ve SİHA faktörleri çok etkili. Artık geniş alan konsepti terk edildi ve nokta atışı hedeflere yönelme gerçekleşti. Spesifik hedeflere nokta operasyonlarla lider kadrolar ne yapacaklarını şaşırdılar. Terörün bitmesiyle de Türkiye artık dünyada küresel bir güç olarak kabul edilecektir” bilgisini paylaştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:21
  1. Ankara
  2. terörle mücadele
  3. Akit
  4. PKK
  5. İHA
  6. SİHA

YORUM YAZ

  • KADIKÖYLÜKADIKÖYLÜ1 sa önce
    AŞAĞILAMAYA ÇALIŞTIĞINIZ FATİH SULTAN MEHMET HAN OLMASAYDI ŞİMDİ ORALARDA OLMAYACAKTINIZ VE BELKİDE YORGO MAVROS,UN BELKİDE PAPADA PULOSUNKİM BİLİR BELKİ MAKARİYOS,UN ÇOCUĞU OLACAKTINIZ.YAZIKLAR OLSUN SİZ VE SİZİN GİBİLERE
  • AlpAlp1 sa önce
    Bunlar parayla yürüyen işler,ABD BU ISIDE 1 2 GÜNDE HALLEDER.
  • vatan sevdalısıvatan sevdalısı1 sa önce
    buraya dikkat!!!kasetle gelmiş cia ajanı var ve gereğini yapıyor o ama millete ne oluyorda araştırma özürlü olup bunun arkasına takılıyor veya besliyor.araştırın arkadaşım...dilleri aynı dil ve ortak.edirne belediye başkanı 15temmuz gecesi 15temmuzu yaptıklarını o gece diyor ve diğer darbelerdede parmakları olduğunu diyor.adanada hdp girdiğinden chp ye orada şehitler günü yemeğinde şehidin ailesine hakaretler ettiler.neden uyuyorsunuz! araştırma özürlü kardeşlerim benim...internet sosyal medyayı kullanan ve aynı dil:) dillerinden biliriz bunları.yanlarında deyin hele vatan ne güzel bugün hava güzel deyin: hemen küfüre geçer bu zihniyet.ama bunları sandıkta arkalarında kimsenin olmadığını gösterirsek güzel partiler çıkar ve çok partili (yani bir araya gelerek başa geçme) o vakit daha sağlıklı olur.
  • nasıl iletişim kuramıyorlarnasıl iletişim kuramıyorlar1 sa önce
    kurban şu işi bi hallediverin ağır bir karşılıh verelim bu lafların karşılığını verelim. bilalali vuralımç anlaşıldı mı? zaten pelin çıfıtın anasını da pkk öldürdü. bir de şehit maaşı bağlayın.

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