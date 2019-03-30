Terör örgütü PKK’nın hafızası yok edildi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye terörle mücadelede son 40 yılın zirvesine ulaştı. Akit’e konuşan üst düzey yetkililer terörle mücadelede emniyet güçleri arasındaki ayrılığın tamamen bittiğini, koordinasyonun 40 yılın en üst düzeyinde sağlandığını ve bu sayede sadece teröristlerin değil PKK terör örgütünün de hafızasının yok edildiğini bildirdiler.

PKK’nın yeni üst kadro kurması en az 5 sene sürer

Terörle mücadelenin artık örgüt üst kadrolarıyla mücadeleye dönüştüğünü belirten yetkililer, “Kendilerini örgüt lideri olarak konumlandıranlar panik yaşıyor. Şu anda aralarındaki görüşmeler azaldı. Birbirleriyle iletişim kuramıyorlar. En son yapılan Rıza Altun operasyonu sonrası neredeyse tamamı yeraltına çekilmek zorunda kaldı. Artık başlarını kolay kolay çıkaramazlar. Yeni üst kadrolar kurmaları ve hafıza tazelemeleri en az 5 sene sürer. Çünkü sadece teröristler etkisiz hale getirilmiyor, biriktirdikleri hafıza da yok ediliyor” dediler.

Terör örgütleriyle yalnızca Türkiye sınırları içinde değil, daha sınırlara girmeden mücadele edildiğini söyleyen yetkililer, “Burada İHA ve SİHA faktörleri çok etkili. Artık geniş alan konsepti terk edildi ve nokta atışı hedeflere yönelme gerçekleşti. Spesifik hedeflere nokta operasyonlarla lider kadrolar ne yapacaklarını şaşırdılar. Terörün bitmesiyle de Türkiye artık dünyada küresel bir güç olarak kabul edilecektir” bilgisini paylaştı.