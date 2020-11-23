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Aktüel Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu"nun yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu"nun yargılanmasına devam edildi

Esas hakkındaki mütalaada 4 ayrı suçlamadan cezalandırılması talep edilen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:46:54 -
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu"nun yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.D. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü PKK/KCK'nın ülke yapılanmasında "sorumlu" ve "yönetici'" düzeyinde örgütün sözde "genel gençlik sorumlusu" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü ve 21 Şubat 2013'te Şırnak'ın Cizre ilçesindeki patlamanın planlayıcısı olduğu hususları dikkate alınarak, üzerine atılı "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcı ayrıca, unsurları itibarıyla oluşmadığı kanaatine varılan "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ise sanığın beraatına hükmedilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık S.D, "Ben kimseye tehditle eylem yaptırmadım. Cizre'deki patlama olayıyla bir bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık S.D'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alıp tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan S.D. hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve mala zarar verme" suçlarından da 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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