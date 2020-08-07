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Yerel

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışmanın ardından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 08:11:00 - 2020-08-07 08:32:21
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin yakalanması için kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

HDP Gençlik Meclisi adı altında faaliyet yürütüyorlardı

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi adı altında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda örgüt ve örgüt elebaşı lehine duvarlara yazılama yaptıkları, bir market zincirini benzin dökerek kundakladıkları iddia edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 el yapımı patlayıcı, iki pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve 50 mermi, silah yapımında kullanılan aletler ve çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel döküman ele geçirildi.

Ekiplerin aramaları sırasında bazı polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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