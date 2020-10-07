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Gündem Terör örgütü PKK/KCK şüphelisi saklandığı evde enselendi
Gündem

Terör örgütü PKK/KCK şüphelisi saklandığı evde enselendi

Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:25:00 -
Terör örgütü PKK/KCK şüphelisi saklandığı evde enselendi

Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüphelinin Yazıhan ilçesinde bir evde sakladığını belirledi.

Operasyonda saklandığı evde yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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