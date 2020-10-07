Terör örgütü PKK/KCK şüphelisi saklandığı evde enselendi
Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.
Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüphelinin Yazıhan ilçesinde bir evde sakladığını belirledi.
Operasyonda saklandığı evde yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.