Terör örgütü PKK'dan Türkiye'den çekilme kararı! Sıra YPG'de

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye uzun yıllardır milli birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelede tarihi bir eşiğe geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesiyle büyük bir merhaleye ulaşan ‘Terörsüz Türkiye’de kritik bir adım daha atıldı. 11 Temmuz’da Irak’ın Süleymaniye kentinde ilk olarak 30 PKK mensubunun silahlarını bırakmasıyla devam eden süreç, PKK’nın Türkiye’den tamamen çekileceğini açıklamasıyla yeni merhaleye girdi. Uzmanlar, tarihi bir süreçten geçtiğimizi, adım adım barış ve kardeşlik iklimine yaklaştığımızı ve bölge önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı.

FESİH KONGRESİNİN KARARLARI

Kandil’de düzenlenen basın toplantısında, “Kürt Özgürlük Hareketi Yönetimi” adına konuşan Sabri Ok, fesih kongresinde alınan kararların hayata geçirildiğini belirterek, şunları dile getirdi: “Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz. 12. Kongre kararları temelinde, Türkiye sınırları içinde çatışma riski taşıyan ve olası provokasyonlara açık olan tüm unsurlarımızı Medya Savunma Alanlarına geri çekme işlemini, Önder Abdullah Öcalan’ın da onayıyla gerçekleştiriyoruz. Sınır bölgelerinde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır. Attığımız bu pratik adımlar, PKK’nin 12. Kongre kararlarını uygulamadaki kararlılığını bir kez daha göstermektedir.”

SIRA YPG’NİN TASFİYESİNDE

Kararı değerlendiren eski HDP Milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, şunları söyledi: “Türkiye’de uzun süredir doğrudan bir eylem yapılmıyordu. Ancak bu silahlı unsurların tamamen yurtdışına çıkarılması sembolik ve önemli bir adımdır; aynı zamanda bir güven artırıcı unsur olarak değerlendirilebilir. Bundan sonra Irak’ta bulunan örgüt üyelerinin silah bırakma süreci hızlanacak; Türkiye’nin bu süreci kolaylaştıracak yasal düzenlemeleri yapması da süreci daha da kolaylaştıracaktır. Cumhurbaşkanı ile görüşmeler planlanıyor; bu görüşmelerin ardından Meclis’teki komisyonların İmralı’yla ilgili süreci daha hızlı ilerletmesi mümkün hale gelebilir. Bu tür süreçler cesaret ve kararlılık ister; sorumluluk almaktan kaçınırsanız, uluslararası ve bölgesel gelişmeler bugün mümkün olan bir işi yarın çok daha zor hale getirebilir. Eğer bugüne kadar bir kardeş kavgası veya iç savaş çıkmamışsa, bunu bir fırsata çevirmek ve adımları hızlandırmak gerekir. Suriye özelinde doğru formül, ülkenin toprak bütünlüğünü korurken Kürtleri yok saymayan; onların hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir modelin inşasıdır. Bu model hem Kürtlerin hem de Türkiye’de yaşayan diğer kesimlerin yararına olacak; ne yazık ki bazı dış aktörler bunu engellemeye çalışsa da amaç, Orta Doğu’da güvenlik ve barışı güçlendirmektir. Terör örgütünün Kuzey Irak’a çekilmesi, oradaki insanlar tarafından farklı şekillerde karşılanabilir; bu nedenle süreç, Irak’ın toprak bütünlüğünü ve bölge yönetimlerinin istikrarını zedelemeyecek şekilde yürütülmelidir.”

SİYONİST PLAN BOZULMUŞTUR

AK Parti’nin kurucularından eski Milletvekili Metin Külünk ise, şunları dile getirdi: “Türkiye tarih boyunca dünyanın merkez ülkesi olmuştur. Siyonist İsrail’in güvenliğini sağlamak amacıyla hedeflediği parçalanmış devletler ve bölünmüş İslam dünyası modeli başarısız olacaktır. Örgütün Türkiye topraklarından çıkışıyla birlikte yeni bir aşamaya girilmiştir. Bu çözüm süreci benzeri bir model değildir. Bu, küresel ölçekte Türk devletine rağmen hiçbir şey yapılamayacağını görenlerin, kendi elleriyle kullandıkları terör örgütlerini tasfiye etme sürecidir. Örgütün siyasi kanadı, İmralı’dan gelen mesajlarla birlikte ciddi bir çelişki ve çözülme sürecine girmiştir. Tarih bir kez daha Türklerin ve Kürtlerin, Türklerin ve Arapların güçlü ittifakının insanlık için taşıdığı önemi göstermektedir. PKK’nın, Siyonist İsrail’in Türkiye’ye karşı bir kara terör ordusuna dönüştürülme planı bozulmuştur. Bu anlamda DEAŞ, PKK ve FETÖ, doğrudan bu hedefe hizmet eden, Siyonizm’in emrindeki unsurlardır. Ancak Türk devleti, düşmanlarının kendisine karşı kullanmak istediği bu araçları tasfiye etmek için stratejik bir hamle yapmıştır.

MERKEZ GÜÇ TÜRKİYE OLACAKTIR

“Sürece halk büyük destek vermektedir. Türk Devleti’nin kararlılığı bütün oyunları bozmuştur ve bozmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın dirayeti, Sayın Bahçeli’nin stratejik aklı ve milletimizin desteği, Türk devlet aklının duruşuyla birleşerek dünyaya şunu göstermiştir: Türk milleti ne silaha ne ayrılıkçılığa boyun eğer. Bundan sonraki süreçte yaşanan tüm gelişmeler, bu toprakların çıkarları doğrultusunda şekillenecektir. Balkanlardan Çin Seddi’ne, kuzeyden Cebelitarık’a kadar uzanan geniş bir hatta, dünya barışının merkez gücü Türkiye olacaktır. Türkiye, aklın, kalbin ve gücün merkezi olarak yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli’ye ve basiretli milletimizin ferasetine teşekkür ediyoruz.”

Kaynak: Yeniakit