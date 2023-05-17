Terör örgütü PKK’dan ittifak açıklaması: 'Kılıçdaroğlu ile olan ittifakımız sürecek'

Terör örgütü PKK ilk turda olduğu gibi ikinci tur seçimleri için de HDP kitlesini Kemal Kılıçdaroğlu’na yönlendirerek destek vereceğini açıkladı.

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları masa bileşenlerine kendilerini iyi anlatamadıklarını salık verirken ittifaka devam edecekleri sinyalini de verdi.

“KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEYECEĞİZ”

Terör örgütü PKK’nın kanalına konuşan Duran Kalkan “Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı” diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü itiraf etti.

Terörist Kalkan şunları söyledi:

“AK Parti-MHP faşizmi milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor. Olay Millet İttifakı’nın öngördüğü gibi sadece ‘başkanlık sistemiyle getirilmiş, o sistemi parlamenter sisteme değiştireceğiz’ değildir. Bu kadar değildir. Bu çok şematik bir şeydir. Bizim kazanımlarımızın hepsini yok ettiler”

İkinci turda da iş birliğinin süreceğini vurgulayan Kalkan, “En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz” diyerek Kılıçdaroğlu için çalışacaklarının altını çizdi.



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