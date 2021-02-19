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Gündem Terör örgütü PKK'dan Hakkari'deki askeri birliğe taciz ateşi
Gündem

Terör örgütü PKK'dan Hakkari'deki askeri birliğe taciz ateşi

Terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 20:33:00 -
Terör örgütü PKK'dan Hakkari'deki askeri birliğe taciz ateşi

Güvenlik kaynakları, teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden atılan roketin Hakkari Çukurca'daki bir köye düştüğünü açıkladı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. TSK, sınır ötesindeki terör hedeflerini ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

PKK'dan askeri birliğe taciz ateşi

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK tarafından, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildiği duyurdu.
Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü.

Saldırının hemen ardından belirlenen hedefler Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Terör örgütü masum vatandaşları hedef alıyor

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Gara'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

 

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