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Terör örgütü PKK'dan gençlere skandal çağrı!

PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Mustafa Karasu, Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP önünde eylem yapan ailelerin provokasyona imza attığını söyleyerek skandal bir çağrıda bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 16:28
Terör örgütü PKK'dan gençlere skandal çağrı!

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Mustafa Karasu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan acılı annelerle ilgili olarak alçakça ifadeler kullandı.

Mustafa Karasu, acı annelerle ilgili olarak skandal sözler söyleyerek, "Meşruiyetini kaybetmiş bir savaş yürütülemez. O bakımdan da kendi kirli ve yok etme savaşına, Kürt düşmanlığına meşruiyet kazandırmak için her yol ve yöntemi deniyor. Bu aileleri de bunun için gönderiyor. Provokasyondur tabi, komplodur. Kayyım direnişi zayıflatmak, geri çekilmesini sağlamak, destek verenleri töhmet altında tutup onların destek vermelerini engellemek için yapılıyor. Çünkü ziyaretler oluyor. Bu açıdan da birçok yol ve yöntem deniyorlar. İşte birkaç tane aileyi oraya göndermişler. Çocuklarımız dağa çıkmış, geri gelsin. Şimdi başka şeyler de uyduruluyor. Bu aileler kendi iradeleriyle orada bulunmuyor" dedi.

Gençlere skandal çağrı

Terörist Karasu, bölgedeki gençlere çağrı yaparak, "Bizim esas olarak çağrımız Kürt gençlerinedir. Bütün şehitlerimizin çağrısı Kürt gençlerinedir. Fransa’dan gençler gelip bu halka sahip çıkacak değil. Ya da dünyanın diğer yerlerinden gençler gelip mi Kürtlere sahip çıkacak? Kürt gençleri kendi halkına sahip çıkacak. Kimden bekleyecekler. Bir halkın koruyucusu, sahiplenicisi o halkın gençleridir. Böyle bir sorumlulukları, görevleri var" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:28
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. PKK
  4. Mustafa Karasu

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