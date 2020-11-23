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Aktüel Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı
Aktüel

Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi - 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 210'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:03:52 -
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütü PKK üyesi 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olanların 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları Suriye, İran ve Irak’ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 210'a yükseldiği vurgulandı.

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