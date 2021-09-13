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Terör örgütü PKK şüphelisi kaçarken yakayı ele verdi
Gündem Terör örgütü PKK şüphelisi kaçarken yakayı ele verdi
Gündem

Terör örgütü PKK şüphelisi kaçarken yakayı ele verdi

Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK şüphelisi Edirne’de yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 18:53:00 -
Terör örgütü PKK şüphelisi kaçarken yakayı ele verdi

Yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitme hazırlığında olan terör örgütü PKK şüphelisi Edirne’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçiş yapacağı istihbaratı doğrultusunda Edirne’nin Uzunköprü ilçesi mevkiinde PKK terör örgütü şüphelisi M.Y’nin içinde bulunduğu otomobilli durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunanistan’a kaçma girişiminde olduğu öğrenilen M.Y’nin "terör örgütü PKK’ya üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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