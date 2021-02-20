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Gündem Terör örgütü PKK sonu gelen kuduz köpek gibi saldırıyor! Azez'de bombalı araçla saldırı
Gündem

Terör örgütü PKK sonu gelen kuduz köpek gibi saldırıyor! Azez'de bombalı araçla saldırı

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde bir sebze pazarında bombalı araçla yapılan terör saldırısında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 21:59:00 -
Terör örgütü PKK sonu gelen kuduz köpek gibi saldırıyor! Azez'de bombalı araçla saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Türkiye sınırında bulunan Sicco köyünde bir sebze pazarına bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.

Bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 5 kişi yaralanırken, çevredeki evler ve dükkanlarda da ciddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, patlama nedeniyle çıkan yangını söndürdü. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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