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Terör örgütü PKK sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçti

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:57
Terör örgütü PKK sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçti

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 16 Temmuz günü Şenkaya ilçesi Köroğlu Mahallesi kırsalında yürüttüğü operasyon sırasında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde sığınak bulundu.

Teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta yapılan aramada, 500 gram plastik patlayıcı, 12 elektrikli fünye, 2 piknik tüpü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler ve sığınak imha edilirken, İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla sürdürülen operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:57
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