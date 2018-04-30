Terör örgütü PKK ile sıcak temas sağlandı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ağır darbe alan terör örgütü PKK'ya Siirt'in Eruh ilçesinde operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirilirken bir teröristte yakalandı.30 Nisan 2018 Pazartesi 11:02
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Payamlı köyü bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri, bir PKK'lı teröristi de yakaladı.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
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