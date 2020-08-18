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Yerel Terör örgütü PKK ile bağlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştı! 520 bin adet ele geçirildi
Yerel

Terör örgütü PKK ile bağlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştı! 520 bin adet ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla başlatılan ve başarıyla tamamlandığı belirtilen "Narko-Terörizmle Mücadele" operasyonlarında 520 bin kök kenevir ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:29:00 -
Terör örgütü PKK ile bağlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştı! 520 bin adet ele geçirildi

Diyarbakır'da 4 farklı tarlaya ekili 520 bin kök keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla başlatılan "Narko-Terörizmle Mücadele" operasyonları başarıyla tamamlandığını açıkladı.

520 bin kök kenevir ele geçirildi

Kentin Hani ilçesinin Kalaba Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon sonucunda 4 farklı tarlaya ekili 520 bin kök kenevir ele geçirildiği belirtildi.

Valilik ayrıca, civarda bulunan bir evde yapılan aramada 60 gram esrar, 3 elek ve 500 metre sulama hortumu ele geçirildiğini de açıkladı.

Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden birinin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

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