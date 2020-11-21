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Gündem Terör örgütü PKK için çember daralıyor! Açıkladılar: Bu tarihe kadar...
Gündem

Terör örgütü PKK için çember daralıyor! Açıkladılar: Bu tarihe kadar...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Ezidilerden Sorumlu Müsteşarı Şeyh Şemo, Sincar'da önümüzdeki ay Barış Konferansı düzenleneceğini, bu tarihe kadar Sincar'a dışarıdan gelen tüm güçlerin (terör örgütü PKK) çıkarılmış olması gerektiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:56:00 -
Terör örgütü PKK için çember daralıyor! Açıkladılar: Bu tarihe kadar...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Ezidilerden Sorumlu Müsteşarı Şeyh Şemo, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde önümüzdeki ay Barış Konferansı yapılacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis'in de katılacağını söyleyen Şemo, bu tarihe kadar Sincar'a dışarıdan gelen tüm güçlerin (terör örgütü PKK) çıkarılmış olması gerektiğini bildirdi.

Şemo, terör örgütü PKK'ya bağlı unsurların Sincar'dan çıkarılmasının ardından Sincar'ın tekrar imar edileceğini ve PKK'nın artık bölgede kimseyi kaçıramayacağını vurguladı.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileri, 17 Kasım tarihinde, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

Sincar'da varlık gösteren Haşdi Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı belirtiliyor.

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