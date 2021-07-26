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Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı
Dünya Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı
Dünya

Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı

Irak'in Erbil kentinde terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldirdigi belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 22:27:00 -
Terör örgütü PKK, Erbil'de Peşmerge güçlerine saldırdı

Peşmerge Bakanligi Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, yaptigi aciklamada, PKK'nın Erbil'in Soran ilçesine bağlı Halifan ve Behme bölgeleri arasındaki bir Peşmerge noktasina ates açtığını söyledi.

Saldiri sonucu hasar olustugunu kaydeden Eminki, yarali ya da ölü olup olmadigi hakkinda ise bilgi vermedi.

PKK, 24 Temmuz'da Duhok'un Amedi ilçesindeki bir Peşmerge noktasina saldirmis, saldirida can kaybi olmadigi belirtilmişti.

Terör örgütü, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuştu. Peşmerge Bakanligi, saldiri sonucu 5 Peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandigini aciklamisti.

 

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