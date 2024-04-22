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Gündem Terör örgütü PKK, bir çocuğu daha kaçırdı
Gündem

Terör örgütü PKK, bir çocuğu daha kaçırdı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 14:21:00 - 2024-04-22 14:22:54
Terör örgütü PKK, bir çocuğu daha kaçırdı

Terör örgütü PKK, Haseke'de bir kız çocuğunu terör kadrosuna katmak için kaçırdı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgal ettiği Tel Temir beldesinden 15 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Haseke'nin Tel Temir ilçesinden 15 yaşındaki C.D'nin, PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti.

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.

Terör örgütü, Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde yıl başından bu yana silahlı kadrosuna katmak için 20'den fazla çocuk kaçırmıştı.
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Birleşmiş Milletler (BM) 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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