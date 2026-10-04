Soğuk havalarda bol bol tüketin: Yediğinizde vücudunuzu çelik gibi güçlendirecek 8 yiyecek

MERCİMEK. Kış sofralarının klasiklerinden mercimek; bitkisel protein, lif, folat ve demir içeriğiyle öne çıkıyor. Lif içeriği sayesinde uzun süre tok kalmaya da yardımcı olabilir. Mercimek yalnızca çorba olarak değil; salatalarda, sıcak yemeklerde veya farklı bakliyatlarla birlikte de kullanılabilir. Yanında C vitamini içeren sebzelerin tüketilmesi, bitkisel kaynaklı demirin emilimini destekleyebilir. SARIMSAK. Sarımsak, kendine özgü kokusunu ve tadını kükürtlü bileşiklerden alan bir besin. Bunların en çok bilineni, sarımsak ezildiğinde veya doğrandığında oluşan allisin. Sarımsağı yemeklere, çorbalara ve yoğurtlu tariflere eklemek beslenme çeşitliliğini artırmanın kolay yollarından biri. Ancak sarımsağı tek başına hastalıklardan koruyan veya enfeksiyonları tedavi eden bir besin olarak görmek doğru değil. TEK BİR YİYECEK YETERLİ DEĞİL. Soğuk havalarda bağışıklığı desteklemek için yalnızca belirli yiyeceklere yönelmek yerine beslenmenin bütününe dikkat etmek gerekiyor. Sebze ve meyveler, yeterli protein, tam tahıllar, bakliyatlar ve sağlıklı yağların dengeli biçimde tüketilmesi; yeterli uyku, fiziksel aktivite ve sıvı alımıyla birlikte genel sağlığın korunmasına katkıda bulunabilir.