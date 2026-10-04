  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meğer çok derin anlamı varmış: 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedir? Somali Cumhurbaşkanından rest: Hiçbir koşulda İsrail'in varlığına izin vermeyeceğiz Emekli başgardiyan 50 yıldır arıların peşinde: 25 kovan malzeme... Balları Avrupa’ya ulaştı 33 ülkeden 175 gencin geliştirdiği projeler TEKNOFEST’te 3 derece elde etti Uzmanlardan peş peşe demir eksikliğine karşı uyarı: Geçmeyen yorgunluğa aman dikkat, hafife almayın... 
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Antalya'da korkutan yangın! Dubleks daire küle döndü, kundaklama şüphesi ortalığı karıştırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Antalya'da korkutan yangın! Dubleks daire küle döndü, kundaklama şüphesi ortalığı karıştırdı

Muratpaşa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın sonucu dubleks dairenin teras katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

#1
Foto - Antalya'da korkutan yangın! Dubleks daire küle döndü, kundaklama şüphesi ortalığı karıştırdı

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, en üst katta bulunan dairenin dubleks olan bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Antalya'da korkutan yangın! Dubleks daire küle döndü, kundaklama şüphesi ortalığı karıştırdı

Daireden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede dairenin tamamını sararken adrese gelen ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekibi söndürme çalışmalarına devam ederken, alt katlarda bulunan dairelerde oturan vatandaşlar tahliye edildi. Bazı vatandaşların ise yangını cep telefonları ile kaydettiği görüldü. Üst kattan aşağıya düşen parçaların apartmanın alt katında bulunan markete sıçramaması için vatandaşlar hortumla müdahale etti.

#3
Foto - Antalya'da korkutan yangın! Dubleks daire küle döndü, kundaklama şüphesi ortalığı karıştırdı

Yangını çıkarmış olabileceği değerlendirilen bir kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

#4
Foto - Antalya'da korkutan yangın! Dubleks daire küle döndü, kundaklama şüphesi ortalığı karıştırdı

Olaya şahit olan vatandaşlardan Bilal Çetin, "Burada akıl sağlığı yerinde olmayan bir kiracı var. Çocuğum yaktı dedikten sonra anahtarı üzerimize atarak kaçtı" dedi. Enes Yalvaç ise "Yan tarafta dükkanımız var bizim. Aşağıya sürekli tabak, çanak fırlatıyordu aşağıya, bir süredir psikoloji bozuktu. Bugünde yakmış evi. Anahtarı da aşağıya fırlatmış. Daha önceden de aşağıya tabak, çanak fırlatıyordu. Bir araç geldiği zaman, ‘Bu araba çocuğumu almaya geldi' şeklinde davranışları vardı" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sevmek istediği deve kolunu ısırdı! 46 yaşındaki adam ağır yaralandı
Yerel

Sevmek istediği deve kolunu ısırdı! 46 yaşındaki adam ağır yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir deveyi sevmek isteyen 46 yaşındaki Hasan Dönmez, hayvanın sağ kolunu ısırması sonucu ağır yaralandı...
ABD’de yeni uygulama! Haydutluğa seçim arası
Dünya

ABD’de yeni uygulama! Haydutluğa seçim arası

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde, bu yıldan itibaren her seçim yılının ekim ayında bir günlük..
Türkiye kendi kurallarını yazıyor: İsrail medyasında F-35 ve İran paniği
Gündem

Türkiye kendi kurallarını yazıyor: İsrail medyasında F-35 ve İran paniği

Türkiye’nin Washington ile F-35 konusunda yürüttüğü temaslar ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırım baskısına rağmen Tahran’la ulaşım kanalların..
İsrail ordusu Suriye topraklarına girdi! Sınırda hareketlilik: Bölgeden tüm dünyaya çağrı
Gündem

İsrail ordusu Suriye topraklarına girdi! Sınırda hareketlilik: Bölgeden tüm dünyaya çağrı

İsrail güçlerinin Suriye’nin güneyinde yeni bir kara hareketliliği başlattığı bildirildi. Kuneytra kırsalında köylere giren İsrail birlikler..
Şanlıurfa’ya 39 milyarlık dev sağlık kompleksi! 2 bin yataklı Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
Gündem

Şanlıurfa’ya 39 milyarlık dev sağlık kompleksi! 2 bin yataklı Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Şanlıurfa’nın sağlık altyapısına büyük güç katacak 39 milyar lira değerindeki 2 bin yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep T..
Rusya'da askeri tesisler vuruldu
Dünya

Rusya'da askeri tesisler vuruldu

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya'da askeri tesislere saldırılar düzenledik" ifadelerine yer verildi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23