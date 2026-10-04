Skor yükünü sırtladılar! Trabzonspor’un kanatları son 10 sezona damga vurdu

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür de sağ kanat ve orta sahanın farklı bölgelerinde görev aldığı dönemde hücum üretimine önemli katkı verdi. Ömür, 2017-18 sezonunda 3 gol, 6 asist; 2018-19’da 5 gol, 9 asist; 2019-20’de 4 gol, 3 asist üretti. Şampiyonluğun kazanıldığı 2021-22 sezonunda ise 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 2016-17 sezonunda ise Olcay Şahan öne çıkan isimlerden biri oldu. Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor’a katılan Olcay, 1 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, 2017-18 sezonunda 5 gol ve 5 asist üretti. Tecrübeli oyuncu böylece bordo-mavili formayla ilk bir buçuk sezonunda 18 gole doğrudan katkı verdi. 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor’a katılan Oleksandr Zubkov, kısa sürede skor üretimiyle öne çıktı. Ukraynalı sağ kanat oyuncusu, 8 gol ve 3 asistle yarım sezonda 11 gole doğrudan katkı verdi. Zubkov, 2025-26 sezonunda ise 4 gol ve 7 asist üretti. Bordo-mavili formayla 57 resmi karşılaşmaya çıkan Zubkov, toplamda 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Sezonluk performanslar değerlendirildiğinde Nwakaeme’nin Trabzonspor’un şampiyonluğa ulaştığı 2021-22 sezonundaki 15 gol ve 11 asistlik toplam 26 gol katkısı zirvede yer aldı. Nijeryalı oyuncunun 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında ulaştığı 22’şer gol katkısının yanı sıra Edin Visca da 2023-24 sezonunda 7 gol ve 15 asistle 22 gole doğrudan katkı verdi. Trezeguet’nin 2022-23 sezonundaki 19, Ekuban’ın 2019-20’deki 18 ve Visca’nın 2024-25 sezonundaki 15 gol katkısı da son 10 sezonun öne çıkan performansları arasında yer aldı. Trabzonspor’un 2026-27 sezonunda kadrosuna kattığı Mohamed Salah da kısa sürede kanatlardaki üretkenliğiyle dikkat çekti. Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla geride kalan bölümde Süper Lig’de 6, UEFA Avrupa Ligi’nde 2 olmak üzere 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Ligde 7 gol ve 2 asist üreten Salah, Avrupa Ligi’ndeki 2 karşılaşmada skor katkısı sağlayamazken, tüm kulvarlarda 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı verdi. Salah, özellikle Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performansıyla öne çıktı.