Terör örgütü DHKP-C'nin İstanbul sorumlusuna rekor ceza

Terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla 2'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, örgütün İstanbul yöneticilerinden olduğu öne sürülen Gökhan Yıldırım'ın, 46 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökhan Yıldırım ve Şahin Keskin ile başka suçtan tutuklu 7 sanık ve tutuksuz 10 sanık katıldı.

Mahkeme başkanı esas hakkındaki savunmaların daha önce tamamlandığını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Beraat talep ettiler

Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti örgütün İstanbul yöneticilerinden olduğu iddia edilen Gökhan Yıldırım'ı,"silahlı terör örgütüne üye olma", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "konut dokunulmazlığının ihlali", "mala zarar verme", "tehdit", kamu malına zarar verme", "resmi belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma" suçlarından 46 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme, bu sanığa ayrıca 158 bin lira para cezası verdi.

Mahkeme, tutuklu sanık Şahin Keskin'in "silahlı terör örgütüne üye olma", "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" ve "tehdit" suçlarından 32 yıl 6 ay, tutuksuz sanıklar Ali Önay'ın "silahlı terör örgütüne üye olma", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "tehdit" suçlarından 17 yıl 6 ay, Çelik Karabulut'un "silahlı terör örgütüne üye olma", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından 15 yıl, Tunç Ali Bayar'ın "silahlı terör örgütüne üye olma", "nitelikli yağma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 13 yıl 1 ay 15 gün, Eren Odabaş'ın da "kasten yaralama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 3 yıl 1 ay 25 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar Önay, Karabulut ve Bayar'ın tutuklanmasını da kararlaştırdı.

Başka suçlardan tutuklu sanıklar Yaprak Yılmaz ve Rojda Yalınkılıç'ın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, 21 sanığın ise beraatine hükmetti.