Terör örgütü DEAŞ'a nefes aldırılmıyor
Eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adıyaman'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.20 Nisan 2018 Cuma 19:52
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezinde önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla M.T, H.T. ve S.T. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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