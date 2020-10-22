Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi güçleri arasında Hama kırsalında çatışma
Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’de Hama kırsalına sızma girişimleri sonucu bölgede çatışmalar başladı.
Dün gece Hama kırsalında saldıran terör örgütü DEAŞ unsurlarına Rusya ve Esad rejim güçleri helikopter ve savaş uçakları ile karşılık verdi.
Çatışmalarda DEAŞ'lıların çok sayıda can kaybına uğradığı öğrenildi.
Bölgede çatışmalar sürerken rejim güçlerinin bazı köylerden çekildiği iddia ediliyor.
Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, şu anda Suriye'de sadece Humus'un doğu kesiminde, Hama kırsalında ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağılmış durumda.