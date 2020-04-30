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Aktüel

Terör örgütü DEAŞ Deyrizor'da Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 03:01:54 -
Terör örgütü DEAŞ Deyrizor'da Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı

AZEZ/DEYRİZOR (AA) - Suriye'nin doğusunda, Beşşar Esed rejimi ve İran milislerinin kuşatması altındaki çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristler, Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplarla çatıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ, Deyrizor’un batısındaki Meyadin bölgesinde rejim güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplarla çatıştı. Meyadin bölgesinde konuşlu rejim unsurları topçu atışlarıyla DEAŞ mevzilerine yönelik atışlar gerçekleştirdi.

Muhalif kaynaklar, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerine ait uçaklarının Deyrizor semalarında bulunduğu sırada Esed rejiminin Meyadin bölgesinde elektrikleri keserek karartma yaptığını aktardı.

Esed rejimi ve İran destekli gruplar, uçak saldırılarından korunmak için mevzi değişikliği yaptı.

DEAŞ'lı teröristlerle rejim ve İran milisleri arasında yaşanan çatışmalar son buldu.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda, Suriye'de sadece Humus’un doğusu ve Deyrizor’un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.



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