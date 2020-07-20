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Gündem

Terör örgütü DAEŞ'ten alçak plan! Yakayı ele verdi

Gaziantep'te, sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 20:20:00 -
Terör örgütü DAEŞ'ten alçak plan! Yakayı ele verdi

Gaziantep'te, sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DAEŞ'e kentte eylem yapacağı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DAEŞ'li terörist M.M.C.'nin STK'lara yönelik eylem yapacağı bilgisi üzerine yakalandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca silahlı terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgütün bazı sivil toplum örgütlerine yönelik eylem yapacağına dair bilgilerin elde edilmesinin ardından ilimizde faaliyette bulunduğu belirlenen şüpheli M.M.C. 20/07/2020 tarihinde tutuklanmıştır."

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