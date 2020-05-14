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Dünya

Terör örgütü Boko Haram'a büyük darbe

Terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'daki 33 kampı, düzenlenen operasyonlarla imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:44:00 -
Terör örgütü Boko Haram'a büyük darbe

Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sadık Ebubekir, yaptığı yazılı açıklamada, "Ocak ayından itibaren Boko Haram örgütüne yönelik düzenlenen hava operasyonlarında 33 kamp imha edildi." ifadelerini kullandı.

Operasyonların kuzeydoğudaki Borno eyaleti ve çevresinde düzenlendiğini dile getiren Ebubekir, "Örgüte ait kalıntıların temizlenmesi için daha fazla asker konuşlandırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Hava kuvvetlerine ait uçakların bu operasyonlarda bin 600 saat uçtuğunu aktaran Ebubekir, uçuşlar için hava şartlarının çok elverişli olduğunu ve operasyonu kolaylaştırdığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

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