Terör örgütü bir çocuğun daha hayatını kararttı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK tarafından açık alana döşenen mayına basan bir çocuk ellerini ve gözlerini kaybetti.04 Eylül 2019 Çarşamba 15:36
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akdoğan köyü kırsalında hayvanlarını otlatan 14 yaşındaki Ali Sarıdağ, teröristler tarafından araziye döşenen mayına basması sonucu ağır yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıdağ daha sonra Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Sarıdağ'ın ellerinin koptuğu, yüzünün parçalandığı ve iki gözünü kaybettiği bildirildi.
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