Terör örgütü avukatı Ömer Kavili tutuklandı!

Terör örgütü DHKP-C üyelerinin yargılandığı Silivri'deki davayı provoke eden avukatlardan Ömer Kavili tutuklandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen DHKP-C duruşması esnasında Mahkeme Başkanı ile münakaşaya girdiği ve duruşmanın huzurunu bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmaya davet edilen Avukat Ömer Kavili'nin görevli personellere mukavemet gösterince duruşma salonundan dışarı çıkarıldığı öğrenilmişti. Kavili'nin bu sırada Mahkeme Başkanı'na ağır hakaretlerde bulunduğu da tespit edilmişti.

Mahkeme tarafından tutulan olay yeri görgü ve tespit tutanağında, Avukat Kavili'nin dışarı çıkarıldığı esnada mağdurlardan birinin göğsüne yumruk vurduğu ve iki eliyle boğazını sıktığı kaydedilirken, Kavili'nin ardından duruşma salonunun çıkış kapısında yine görevli jandarma astsubayını iterek yere düşürdüğü öğrenilmişti.

Tutuklandı

Terör örgütü avukatı Kavili 'görevli memura hakaret' suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, Özdemir’in ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılması istenmişti. Kavili, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

Kavili, 2 yıl önceki genel kurulda İstanbul Barosu'nun başkan adayıydı.