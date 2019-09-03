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Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar silahlanıp dağlara çıktılar

Kolombiya'da hükümet ile anlaşarak silahlarını teslim eden terör örgütü FARC, 2 yıl sonra anlaşmayı bozarak yeniden dağlara çıktı.

03 Eylül 2019 Salı 11:28
Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar silahlanıp dağlara çıktılar

Kolombiya'da 52 yıl boyunca süren terör saldırıları, hükümet ile terör örgütü FARC arasında yapılan anlaşmayla son buldu.

2017 yılında yapılan anlaşma sonrasında anlaşma yapan FARC Lideri Rodrigo Londono, "Sözümüzü tutuyoruz, silahlarımızı teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

FARC yeniden dağa çıktı

Hükümet ile FARC arasındaki anlaşma, sadece 2 yıl sürdü. FARC'ın eski komutanı Ivan Marquez, yeniden silahlanma çağrısı yaptı ve militanlarıyla dağlara çıktı.

260 bin kişi öldürüldü

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Yeni başkan da anlaşmaya karşı

Kolombiya'da 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, merkez sağ görüşlü Demokrat Partinin adayı Ivan Duque Marquez birinci çıkmıştı.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, selefi Juan Manuel Santos'un FARC ile ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:28
  1. FARC Lideri Rodrigo Londono
  2. FARC
  3. kolombiya

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