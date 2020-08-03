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Gündem

Terör örgütlerinin kabusu olan MİT gücünü ikiye katladı

Terör örgütleri PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ’ye yönelik yurt dışında başarılı operasyonlara imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) sınır ötesindeki yerel istihbarat unsurlarını son yıllarda iki kat arttığı öğrenildi. Suriye’deki terör örgütlerinin elinden 30’un üzerinde yabancı ülke vatandaşının kurtarılmasını sağlayan MİT, bugüne kadar 100’ün üzerinde firari FETÖ’cüyü de yurt dışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:09:00 - 2020-08-03 15:38:40
Terör örgütlerinin kabusu olan MİT gücünü ikiye katladı

Terör örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirildiği nokta operasyonlar ve terör kamplarından kurtarılan yabancı ülke vatandaşlarıyla ilgili çalışmalarda da MİT’in bölgesel kaynaklarının etkinleşmesinin yanı sıra hızlı ve güçlü koordinasyonun da etkili olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışındaki terörle mücadelesinde etkili görev üstenen MİT’in, sınır ötesi operasyonlarında yerel istihbarat unsurlarını iki katına çıkardığı öğrenildi.

MİT bölgede kurduğu yerel ağ unsurlarıyla, terör örgütü PKK/PYD-YPG üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirildiği operasyonlarla, kaçırılan yabancı ülke vatandaşlarının terör kamplarından kurtarılması gibi önemli çalışmalar yürütüyor.

Yerel istihbarat unsurları terör örgütü PKK’nın kabusu

MİT’in son birkaç ayda yurtdışında yaptığı başarılı operasyonlarda bölgedeki yerel istihbarat unsurlarındaki artışın önemli etkisi olduğu ifade ediliyor.

Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan’ın da örgütün iletişim kanallarından MİT’in çalışmaları karşısındaki çaresizliği itiraf ettiği öğrenildi. Terörist Karayılan’ın sert tedbirler alınacağını duyurarak, örgüt üyelerini tehdit ettiği bildirildi. Terör örgütün başta Kandil olmak üzere ve terör kamplarında bile güvenli hissetmediği, üst düzey teröristlerin sürekli olarak gizlendiği, örgüt üyeleriyle iletişim kurmadığı belirtildi.

30’dan fazla yabancı ülke vatandaşı kurtarıldı

MİT’in sınır ötesi etkili operasyonları, birçok ülkenin terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’ın kamplarındaki vatandaşlarının kurtarılması Türkiye’den yardım istemesine neden oluyor. MİT operasyonlarıyla son olarak terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampında zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, Somalili teröristlerin elinden ise bir İtalyan vatandaşı kurtarıldı. Operasyonlarda yerel istihbarat unsurlarının yanısıra, yabancı ülke istihbaratlarıyla koordinasyonun da etkili olduğu belirtiliyor.

FETÖ firarileri takipte

Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçan firari üyelerinin yakalanarak, Türkiye’ye getirilmesinde de MİT’in yurtdışındaki bölgesel unsurları ve o ülkedeki istihbarat teşkilatlarıyla yapılan iş birliğinin etkisi olduğu belirtildi. Terör örgütü üyelerinin kaçtıkları ülkelerde takipte olmaları nedeniyle tedirgin olduğu ifade edildi.

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