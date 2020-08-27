  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör örgütlerine de uyuşturucuya da geçit yok
Gündem

Terör örgütlerine de uyuşturucuya da geçit yok

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tüm kurumlarındaki hainleri temizleyen Türkiye, terörle mücadelede olduğu gibi terör örgütlerinin finansmanında kullanılan uyuşturucu kaçakçılığında da başarı üzerine başarı elde ediyor. Kocaeli’de düzenlenen operasyonda 216 milyon liralık 540 kilogram kokain ele geçirilirken bunun bir seferde el konulan en büyük miktar olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:50:00 -
Terör örgütlerine de uyuşturucuya da geçit yok

Dünyayı saran pandemi  sürecinde Türkiye her alanda mücadelesini başarı ile sürdürürken, terör örgütlerinin kökünün kazınması kadar teröristlerin finansman kaynağı uyuşturucu ile mücadeleye de büyük önem veriyor. Son olarak Ticaret Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonda bir limandaki 6 konteynerin içerisinde toplamda 540 kilogram kokain ele geçirıldi. Brezilya’dan gelen konteynerleri taşıyan geminin limana yanaşması ile başlayan operasyona narkotik dedektör köpekleri de katıldı. Yapılan aramalarda çuvallar içerisine saklanan 20 adet çantadan 500 paket içerisinde piyasa değeri 216 milyon lira olan 540 kilogram kokain yakalandı.

Kurumlardaki hainlerin temizlenmesi başarı getirdi

15 Temmuz’dan önce gümrük memurları ve polis içerisindeki yapıların bu tür maddelerin girişine göz yumduklarına dikkat çeken Emekli Albay Ersan Ergür, “Yapılan operasyonlardaki başarının ardında aslında 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye’nin gerek iç dinamiklerinde, gerekse yurt dışı bağlantılarında, yerli ve milli bürokrasi adımını atması var. Bugüne kadar hep gelişmişliğin ve çağdaşlaşmanın kaynağı olarak Batıyı görenler, Türkiye’yi hep karıştırmak için uğraştı. Türkiye 28 Şubat sürecinde irtica ile mücadele ederken İngiltere, Hindistan’dan dünyaya Afyon ticareti yaparak sanayisini güçlendirdi. 17. yüzyıldan itibaren Batı ve özellikle İngiltere bütün dünyaya yaydığı bu maddelerle sözde medeniyetinin temellerini attı. Türkiye ise bugüne kadar yerli ve millileşme hamlesini tamamlayamamıştı. Bunun önündeki en büyük engel de içimizdeki batı hayranlarıydı. Ülkemizin sınırları transit geçişlerin merkezi haline getirilmişti. Bu da terör unsurlarının güçlenmesine ve varlığını uzun yıllar sürdürmesine neden oldu. Bugün terör örgütünün en büyük gelir kaynağı uyuşturucudur” değerlendirmesinde bulundu.

Tek seferde yakalanan en büyük kokain

Operasyon sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başarıda emeği geçen bütün personeli kutladı. Pekcan “Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerler içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi. Yarım tonu aşkın kokain, tek seferde müstakilen yapılan operaslonda ele geçirilen en büyük miktardır. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor...
Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor
Dünya

Dahlan Filistin'de darbe yapmaya hazırlanıyor

BAE tetikçisi Muhammed Dahlan’ı Filistin yönetimini ele geçirmek amacıyla oluşum içerisinde olduğu iddia edildi. Kritik iddia İsrailli eski ..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son zamanlarda etkisini arttı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı