Terör örgütlerine de uyuşturucuya da geçit yok

Dünyayı saran pandemi sürecinde Türkiye her alanda mücadelesini başarı ile sürdürürken, terör örgütlerinin kökünün kazınması kadar teröristlerin finansman kaynağı uyuşturucu ile mücadeleye de büyük önem veriyor. Son olarak Ticaret Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonda bir limandaki 6 konteynerin içerisinde toplamda 540 kilogram kokain ele geçirıldi. Brezilya’dan gelen konteynerleri taşıyan geminin limana yanaşması ile başlayan operasyona narkotik dedektör köpekleri de katıldı. Yapılan aramalarda çuvallar içerisine saklanan 20 adet çantadan 500 paket içerisinde piyasa değeri 216 milyon lira olan 540 kilogram kokain yakalandı.

Kurumlardaki hainlerin temizlenmesi başarı getirdi

15 Temmuz’dan önce gümrük memurları ve polis içerisindeki yapıların bu tür maddelerin girişine göz yumduklarına dikkat çeken Emekli Albay Ersan Ergür, “Yapılan operasyonlardaki başarının ardında aslında 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye’nin gerek iç dinamiklerinde, gerekse yurt dışı bağlantılarında, yerli ve milli bürokrasi adımını atması var. Bugüne kadar hep gelişmişliğin ve çağdaşlaşmanın kaynağı olarak Batıyı görenler, Türkiye’yi hep karıştırmak için uğraştı. Türkiye 28 Şubat sürecinde irtica ile mücadele ederken İngiltere, Hindistan’dan dünyaya Afyon ticareti yaparak sanayisini güçlendirdi. 17. yüzyıldan itibaren Batı ve özellikle İngiltere bütün dünyaya yaydığı bu maddelerle sözde medeniyetinin temellerini attı. Türkiye ise bugüne kadar yerli ve millileşme hamlesini tamamlayamamıştı. Bunun önündeki en büyük engel de içimizdeki batı hayranlarıydı. Ülkemizin sınırları transit geçişlerin merkezi haline getirilmişti. Bu da terör unsurlarının güçlenmesine ve varlığını uzun yıllar sürdürmesine neden oldu. Bugün terör örgütünün en büyük gelir kaynağı uyuşturucudur” değerlendirmesinde bulundu.

Tek seferde yakalanan en büyük kokain

Operasyon sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başarıda emeği geçen bütün personeli kutladı. Pekcan “Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerler içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi. Yarım tonu aşkın kokain, tek seferde müstakilen yapılan operaslonda ele geçirilen en büyük miktardır. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum” dedi.