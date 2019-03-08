Terör örgütleri sosyal medyada da çökertiliyor

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

Türkiye’ye karşı işbirliği içinde olan FETÖ/PKK/DHKP-C/MLKP ve TİKKO gibi terör örgütlerinin firari teröristleri tarafından yurt dışından açılan ve Türkiye karşıtı propaganda yapan sosyal medya hesaplarına Türkiye’de erişim engeli getirilmeye başlandı.

17/25 Aralık ve 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında Türkiye’den firar ederek ABD ve Batılı ülkelere sığınan başta FETÖ terör örgütü üyeleri olmak üzere PKK, DHKP-C, MLKP, TİKKO gibi terör örgütlerinin firarileri, sosyal medya üzerinden işbirliklerine devam ediyorlar.

Türkiye’ye karşı işbirliği yapan teröristlerin sosyal medya hesapları güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından mercek altına alınıyor.

“Terör örgütüne üye olmak”, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yapmak” suçlarından haklarında dava açılmış ve yakalama emri bulunan firari sanıkların, açtıkları gerçek ve sahte sosyal medya hesaplarından, terör örgütlerinin propagandasını yapan, aranan firari elebaşları, örgüt yöneticileri ve örgüt elemanlarının aklama çalışmaları yapanlar ile, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, bürokratlar ve terör örgütü karşısında duran vatandaşlara hakaret, küfür ve gerçekle alakası olmayan suçlamalar yapanların sosyal medya hesaplarının Türkiye’de erişimine artık izin verilmiyor.

Montajlarla algı oluşturmak istiyorlar

Gerçeği yansıtmayan sosyal medya hesapları hakkında, bilişim suçları savcılıkları tarafından güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri tarafından elde edilen içerikler ile ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşların yaptıkları tüm ihbarlar da ilgili resmi birimler tarafından inceleniyor.

Özellikle gerçeği yansıtmayan montaj ses ve görüntülerle yerel seçimler öncesinde algı oluşturmaya çalışan teröristler, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi harekatları ve yurt içinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları da karalamaya çalışıyorlar.

Terör örgütü FETÖ’nün firari sanıkları olduğu belirlenen ve hesaplarından sürekli örgüt propagandası yaparak Türkiye aleyhine paylaşımlarda bulunan @mekanizeler, @csagır2015, @Haluksahin44, Terör örgütü PKK’nın yayın organlarından @rojnewstr gibi sosyal medya hesaplarına erişim yasağı getirildi.