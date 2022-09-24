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Yerel Terör operasyonunda 75 bin fişek ele geçirildi
Yerel

Terör operasyonunda 75 bin fişek ele geçirildi

Van'da, Tendürek Dağı kırsalına terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 75 bin 640 fişek ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 11:45:00 -
Terör operasyonunda 75 bin fişek ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalına dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramada, 7,65 milimetre çapında 74 bin 200 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 5,56 milimetre çapında 1400 fişek ve 14,5 milimetre çapında 40 fişek ele geçirildi.

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